Aan de ketting: hij wil niet trouwen, zij sleurt hem mee naar het altaar

Al miljoenen keren werden ze bekeken, deze onderstaande beelden. Hoewel het filmpje al een jaar oud is, komt het nu pas bij ons echt boven water.Toen haar verloofde besloot niet op te dagen voor de trouwpartij, zocht ze hem op en bond ze hem vast aan een ketting. "Ga je met me trouwen of niet? Kom mee!" Da's wat de bruid zou zeggen op onderstaande video.De man smeekte nog dat ze hem moest loslaten, maar zonder veel succes. Het is niet geweten of de twee uiteindelijk toch nog getrouwd zijn geraakt...