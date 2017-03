Opsluiten 99-jarige trekt wereldwijd aandacht

De wens van de 99-jarige Annie uit Nijmegen om eventjes in de politiecel te mogen verblijven, trekt wereldwijd aandacht. Journalisten uit de gehele wereld van de BBC tot ABC News uit de Verenigde Staten belden met de Nijmeegse politie over het 'opsluiten' van de hoogbejaarde Nijmeegse.Tot haar eigen grote plezier was de bijna 100-jarige eventjes in de politiecel.Annie schaterde het uit toen haar de handboeien werden aangedaan. Het zitten achter tralies was een van haar wensen die de vrouw nog op haar bucketlist had staan. Haar nicht vertelde dat aan een agent. Prompt werd haar bejaarde tante thuis opgehaald en op het bureau ingesloten.