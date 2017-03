Primeur: moeder haalt zelf baby uit buik

De Nijkerkse Camilla Emmaneel heeft in het Utrechts Diakonessenhuis na een keizersnede letterlijk zelf haar dochter Jula op de wereld gezet. Als primeur in het ziekenhuis en waarschijnlijk in Nederland kreeg de moeder de gelegenheid eigenhandig haar baby uit haar baarmoeder te halen.Daarmee ging een grote wens van de ouders Camilla en Coen Bood in vervulling. Normaal gesproken haalt de gynacoloog het kindje uit de buik om het na een korte controle pas aan de moeder te geven.Volgens gynaecoloog Koen Deurloo is de nieuwe werkwijze voor de hand liggend in de trend waarbij ouders ook na een keizersnede een steeds directer contact met hun kindje wordt gegund. ,,Het was een logische stap: waarom zouden een gynaecoloog en een kinderarts eerst aan het kind moeten zitten?''In dit geval had de moeder na een eerdere ervaring er om gevraagd haar kindje zelf te mogen halen. ,,Daar hebben we graag gehoor aangegeven'', zegt Deurloo. Hij noemt het een bijzonder mooie ervaring, ook voor het operatieteam dat even stil viel, nadat de moeder de baby geheel volgens plan aan haar borst sloot. ,,Alles verliep goed. Het kind liet meteen luid en duidelijk van zich horen.''De bijzonder bevalling vereiste wel de nodige extra voorbereiding. ,,Het was nog best lastig omdat er in Nederland zo ver ik weet geen ervaring mee is. We hebben literatuur en studies uit het buitenland bekeken en een plan gemaakt. Van belang was vooral hoe we de steriliteit konden handhaven en dat is best een uitdaging als moeder met haar handen in het operatiegebied komt'', zegt Deurloo.Vooraf is de procedure uitgebreid doorgenomen en geoefend met de moeder en betrokken ziekenhuismedewerkers. Bevalligscoach Annelies Mulder hielp de ouders bij het zoeken van de meest passende bevalllingsmethode. ,,Samen kwamen we uit op de maternal assisted c-section. In het Diakonessenhuis werd het idee met enthousiasme ontvangen en hebben ze dit mogelijk gemaakt''.