Lekker zwemmen in het zwembad: 75 liter pis in het water

Wie af en toe een baantje trekt, zwemt niet alleen door water, maar ook door liters urine. Canadese wetenschappers hebben dat uitgerekend. Ze namen voor hun onderzoek 250 watermonsters uit 31 zwembaden en bubbelbaden.



Een van de onderzochte zwembaden bevatte 830.000 liter water. Dat is ongeveer de inhoud van een 25-meterbad. In al dat water zat 75 liter urine. Een zwembad dat half zo groot was, bevatte 30 liter urine.



Urine is zelf steriel en niet schadelijk. Maar het kan reageren met andere stoffen in het water. Urine en chloor kunnen samen bijvoorbeeld chloroform vormen.



De studie staat in het wetenschapsblad Environmental Science and Technology Letters. De onderzoekers zeggen niets over de kwaliteit van de onderzochte zwembaden en hoe representatief de uitkomsten zijn. Maar ze zeggen wel dat de cijfers laten zien dat het belangrijk is om de waterkwaliteit in de gaten te houden.

Reacties

03-03-2017 09:18:43 Mamsie









Heerlijk, ik neem nog een duik!

03-03-2017 09:21:00 venzje









Quote:

Urine en chloor kunnen samen bijvoorbeeld chloroform vormen. Ah, dáárom word ik altijd zo rustig van een paar baantjes zwemmen. Ah, dáárom word ik altijd zo rustig van een paar baantjes zwemmen.

03-03-2017 10:21:27 Bloodhoundje







Wnplts: Warmond





100(%) / 830.000L , * 75L = 0.009% van het zwembadwater is urine. Tuurlijk het blijft een goor idee maar het is niet zo erg als men het laat klinken.



En bij het zwembad van half het formaat in dit artikel betreft het 0.0072%. Ach waar maakt iedereen zich druk over denk ik dan. Als je het even omrekent:100(%) / 830.000L , * 75L = 0.009% van het zwembadwater is urine. Tuurlijk het blijft een goor idee maar het is niet zo erg als men het laat klinken.En bij het zwembad van half het formaat in dit artikel betreft het 0.0072%.

03-03-2017 10:29:28 venzje









@Bloodhoundje : Als je dat vergelijkt met alle onfrisse stoffen in het buitenwater (wat mijn gebruikelijke zwemomgeving is), valt het allemaal reuze mee.

03-03-2017 11:06:04 Sjaak









@Bloodhoundje : Maar toch, als je iemand een vat van 75 liter zeik in het zwembad ziet kieperen, ga je er niet meer in.

03-03-2017 11:22:33 venzje











Maar ik had ook niet verwacht dat ze voor het doen van hun behoefte uit het water zouden klimmen. @allone : Sterker nog: ze schijten er ook in!Maar ik had ook niet verwacht dat ze voor het doen van hun behoefte uit het water zouden klimmen.

03-03-2017 12:03:03 Emmo









@venzje :

Maar ik had ook niet verwacht dat ze voor het doen van hun behoefte uit het water zouden klimmen. QuoteMaar ik had ook niet verwacht dat ze voor het doen van hun behoefte uit het water zouden klimmen. Waarom zouden ze ook. Wij doen het toch ook niet

03-03-2017 13:53:24 stora









Daarom gaat Paay zo vaak zwemmen

03-03-2017 14:09:38 Mamsie











Stel ik me zo voor. @stora : ze wilde eerst Peter Plasman als advocaat maar die had er geen zin in.Stel ik me zo voor.

03-03-2017 14:11:53 stora









@Mamsie , dat schijnt wel een zeikerd te zijn

