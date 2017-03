02-03-2017 18:25:00

Ik heb het gevoel dat die dierenarts Inderdaad de juiste keuze heeft gemaakt en dat het arme beestje zwaar pech heeft dat hij op zo'n leeftijd terugkomt bij deze mensen. Want wie dumpt zijn hond nou bij de dierenarts om hem af te laten maken en niet meer om te kijken. Ik heb in de jaren al meerdere honden en andere dieren moeten laten inslapen. Maar ik was er altijd tot het laatste moment bij. Wie van zijn hond houdt steunt hem wanneer hij sterven gaat.