Love your curves-modellen van Zara missen rondingen

De nieuwe campagne van Zara heeft een hoop verbazing opgewekt. Het kledingmerk promoot een nieuwe collectie speciaal voor vrouwen met rondingen, maar maakt daarbij juist gebruik van extra slanke fotomodellen.De foto's hangen al sinds begin februari in de winkel, maar stonden gister in één klap in de belangstelling toen de Ierse radio-dj Muireann O'Connell een foto tweette met de tekst: 'Je maakt een grapje toch, Zara'.'Love your curves' (hou van je rondingen), is te lezen op de postertekst. De nieuwe lijn wil het gevoel uitdragen dat iedere vrouw, ongeacht welk gewicht of type lichaam zij heeft, haar rondingen moet omarmen.Volgens sommigen versterkt het beeld bij de tekst die boodschap echter niet. Zo twittert iemand: ,,Alle lichamen zijn even mooi, maar waar zijn hier de rondingen? Dit is valse reclame en kan leiden tot een slecht zelfbeeld bij jonge meisjes, kom op''. En iemand anders vraagt zich op Twitter af of de Spaanse kledingketen wel weet waar ze het over heeft: ,,Zara, weten jullie überhaupt wel wat rondingen zijn?''De Ierse dj benadrukte in een volgende tweet dat het haar niet om de modellen gaat. ,,Het zijn de marketeers die hun imago hebben vervormd en het hebben verknald'', schrijft ze op Twitter.Zara heeft nog niet gereageerd op alle ophef.