Lerares doneert nier aan zieke leerlinge (5)

Lerares Beth Battista heeft het leven van haar leerlinge Lyla (5) gered. Toen de Amerikaanse hoorde dat het niet lukte om een donornier voor het zieke meisje te vinden, besloot ze zich te laten testen. Toen bleek dat ze een match was, twijfelde ze geen moment: ze stond een nier af aan Lyla.Het meisje is sinds vorig jaar ziek en lijdt aan een zeldzame auto-immuunziekte. Alleen een transplantatie zou haar leven kunnen redden. Haar moeder Dena Carreyn deed daarvoor een emotionele oproep op Facebook. Het meisje had dringend een donornier nodig, maar deze was lastig te vinden.Beth las de oproep en besloot zich op goed geluk te laten testen in het ziekenhuis. Na twee tests bleek ze een zeldzame match. Naast de juiste bloedgroep, had ze ook de juiste afweerstoffen.Beth en Lyla werden onlangs geopereerd. ,,De operatie was net zo zwaar als een keizersnede, maar gelukkig begon mijn nier gelijk te werken in het lichaam van Lyla’’, vertelt Beth tegen BBC News. Na 48 uur mocht ze het ziekenhuis weer verlaten. De twee maken het goed.De lerares is trots dat ze het leven van haar leerlinge heeft gered en liet een briefje achter voor de familie van het meisje. ,,Ik mag dan wel alleen haar lerares zijn, maar Lyla draagt voorgoed een stukje van mij mee'', staat erop geschreven.