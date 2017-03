Wereldrecord achteruit skien verbroken: 131,23 km/u

Een wereldrecord op je naam zetten is zo gemakkelijk nog niet. Bijna alle wereldrecords zijn namelijk al vergeven. Toch zijn er een paar die nog steeds te breken zijn. Zo ook deze. Maar om nou te zeggen dat dit voor iedereen weggelegd is…In Arosa heeft de freestyle professional Elias Ambühl gisteren in Arosa het wereldsnelheidsrecord achteruit skiën verbroken. Met 131,23 km/u verdwijnt de Zwitser in het grote boek der records. Het record werd behaald op de Weisshorn piste. Het vorige record stond op naam van de Noor Anders Backe. In 2012 knalde hij met 128,7 km/u een skischans naar beneden.Wat een snelheid! Dat red jij hoogstwaarschijnlijk vooruit niet eens. En wij ook niet trouwens…