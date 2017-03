Nieuw ruimtepak maakt poepen voor astronauten een stuk prettiger

Het is misschien wel de meest gestelde vraag aan astronauten: hoe poep je in de ruimte? Het antwoord zal binnenkort wellicht niet meer hetzelfde zijn. De Amerikaan Thatcher Cordon ontwierp voor de NASA een ruimtepak waarin astronauten makkelijker hun behoefte kwijt kunnen.Een alledaagse bezigheid zoals poepen is niet makkelijk in de ruimte. In het internationaal ruimtestation (ISS) gebeurt dat via een speciaal ruimtetoilet. Voor het plassen gebruiken de astronauten een flexibele slang met trechter die de urine afzuigt.Poepen is iets complexer. Astronauten moeten zichzelf vastmaken aan een metalen bak waar constante afzuiging is. In de bak hangt een plastic zakje waar de ontlasting in valt. Na de grote boodschap moeten astronauten dit zakje verder in het toilet duwen.Tijdens de lancering, de landing of een wandeling buiten het ISS kunnen astronauten echter niet naar het ruimtetoilet. Ze dragen dan een luier onder hun pak, maar kunnen die niet te lang aanhouden vanwege de hygiŽne.De NASA wil van de luiers af en zette een prijsvraag uit. De uitdaging was om een astronautenpak te ontwerpen waarin een systeem zit dat ontlasting kan verwerken. Het systeem moet 144 uur kunnen werken. Meer dan vijfduizend mensen dachten de afgelopen maanden na over zoín pak. De Amerikaan Thatcher Cardon was de uiteindelijke winnaar van de Space Poop Challenge.Cardon ontwierp een pak waarbij de ontlasting niet in het pak blijft zitten. Hij maakte bij het kruis van het pak een kleine luchtsluis. Verschillende dingen zoals een opblaasbare po of luiers kunnen deze luchtsluis passeren. In Cardons pak kunnen astronauten zelfs hun ondergoed verwisselen zonder het helemaal uit te doen.Om zijn idee vorm te geven, gebruikte Cardon een oud pilotenpak als prototype. Zijn kinderen hielpen hem met het zoeken naar andere spullen voor het prototype. Cardon kreeg 15.000 dollar van de NASA voor zijn poepoplossing.De NASA was erg blij met de vele reacties op hun oproep. De ingezonden ontwerpen waren boven verwachting. De ruimtevaartorganisatie wil eerst de beste ideeŽn uitwerken en samenvoegen met bestaande ideeŽn. Daarna zal de oplossing in het ISS getest worden.