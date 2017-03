Facebook zet kunstmatige intelligentie in voor opsporen zelfmoorden

Facebook test de mogelijkheid om via kunstmatige intelligentie zelfmoorden, die soms via de live videofunctie te zien zijn, eerder te signaleren. Daarnaast komen er nieuwe hulpmiddelen beschikbaar voor gebruikers om makkelijker melding te maken van zelfmoordpogingen of in contact te treden met mensen die op het punt staan dat te doen.

De proef wordt gedaan omdat de livefunctie van het platform meerdere keren is gebruikt om een zelfmoord te filmen. "Het is zwaar om Facebook te leiden en te weten dat we niets deden, omdat het niet bij ons werd gemeld", zei topman Zuckerberg hier vorige maand over.



Het gebruik van kunstmatige intelligentie betekent dat computersystemen Facebook gaan scannen, op zoek naar mogelijke gevallen van zelfmoord. Onder meer openbare berichten en reacties van gebruikers worden daarbij meegenomen.

"Dit systeem is accurater dan de meldingen die we krijgen van gebruikers", zegt Facebook-productmanager Vanessa Callison-Burchold tegen BuzzFeed News. Het gaat om een testfase, die begint in de VS.

Het systeem zal urgente gevallen direct melden bij Facebook, zodat het platform snel actie kan ondernemen. Als het systeem een mogelijke zelfmoordpoging signaleert, kan Facebook gebruikers erop wijzen dat ze via een knop melding kunnen maken van een zelfmoord.



Facebook gaat het daarnaast voor gebruikers die zelf een zelfmoordpoging op het platform tegenkomen, makkelijker maken om die te melden. Ook krijgen ze hulpmiddelen om de persoon in contact te brengen met professionele hulpverleners. Die kunnen op hun beurt weer via Messenger, de berichtendienst van Facebook, in contact komen met de persoon in kwestie.

Stichting 113Online, een organisatie die in Nederland zelfmoord probeert te voorkomen, is positief over de maatregelen. "Als deze functies zorgvuldig zijn getest, kan ik dit alleen maar toejuichen", zegt Rob van der Schoot van de organisatie.



Gebruikers blijven dus een belangrijke schakel, al is er een verschuiving gaande naar computergestuurde hulp.

Topman Mark Zuckerberg schreef vorige maand in een blog dat hij veel meer gebruik wil gaan maken van kunstmatige intelligentie. Het blijft alleen afwachten wat de effecten zijn, omdat het om experimenten gaat. Daarnaast hebben critici vragen over de gevolgen voor de privacy van gebruikers.

