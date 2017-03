Een bakje met schimmel, maar wel van Alexander Fleming. Wie biedt?

Een uitstrijkje van de schimmel waarmee Alexander Fleming in 1928 voor het eerst penicilline maakte, wordt vandaag in Londen geveild.†De ontdekking van penicilline betekende een doorbraak in de bestrijding van ziekteverwekkende bacteriŽn.De schimmel zit in een glazen bakje met een tekst van Fleming zelf: 'Dit is de schimmel waarmee penicilline gemaakt is.'†De Britse arts maakte meerdere medaillons van deze historische schimmel en deelde deze uit, als een soort visitekaartje.†Zo kwamen ze in bezit van onder anderen de Britse premier†Winston Churchill en de Duits-Amerikaanse actrice†Marlene Dietrich.Fleming ontdekte penicilline bij toeval bij het opruimen van zijn laboratorium. Op een plek met veel bacteriŽn was een schimmel ontstaan en†daaromheen was het schoon. Zijn ontdekking bleek de basis voor het medicijn dat tot op de dag vandaag miljoenen mensen heeft genezen.Wie graag een tastbaar aandenken wil van deze belangrijke medische ontdekking moet er wel wat voor over hebben. Een ander exemplaar werd vorig jaar in New York†voor zo'n 43.000 euro geveild.