Broekriem navigeert je overal naar toe

De Italiaanse ontwerper Marco Zagaria bedacht een manier om een navigatiesysteem te kunnen gebruiken zonder afgeleid te worden door een beeldscherm of een stem die je ergens naar toe probeert te sturen. Zijn vinding, de Ubivade, is een navigatieriem. Inderdaad, een ‘gewone’ broekriem, waar zestien vibrerende motortjes in zijn verwerkt. De wijze van vibreren en de plek die vibreert vertelt de gebruiker welke richting die op moet. De Ubivade is geschikt voor elke manier van reizen: te voet, op de fiets of bromfiets, per bus of in de auto. De riem werkt via Bluetooth samen met een app die je moet downloaden. Je voert je bestemming in, stopt de telefoon in je zak en “je laat de Ubivade de rest doen” beschrijft Zagaria de werking. Hij belooft dat je lichaam na korte tijd automatisch gaat reageren op de informatie die de riem naar je hersenen stuurt. Opladen van de batterij kan gewoon via een usb-aansluiting (een volle batterij gaat een week mee), en de app werkt op elk type smartphone. De riem wordt gemaakt in diverse kleuren.