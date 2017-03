Ingewanden meisje (4) uitgerukt door filter in jacuzzi

Een Brits meisje van vier vecht voor haar leven nadat ze in het zuigmechanisme van een jacuzzi werd gezogen. Isabella Floyd raakte met haar achterwerk geklemd in de filter van het bubbelbad in een Bulgaars hotel.

Isabella ging met haar mama Nicola [28] in de jacuzzi in een Bulgaars resorthotel. Ze werd naar beneden gezogen in het borrelende water en raakte met haar achterwerk klem in de filter. ‘Mama, mijn buik’, riep de kleuter. De moeder probeerde het kind los te trekken, maar Isabella bleef vastzitten door de kracht van de zuiger. Pas toen een redder de jacuzzi uitschakelde, kon het kind bevrijd worden. Toen bleek dat haar darm zwaar beschadigd was.



Kunstmatige coma

Het meisje is intussen al twee keer geopereerd. Een deel van haar darm moest verwijderd worden, ze moest in een kunstmatige coma gebracht worden en vecht nu voor haar leven.

Moeder Nicola is afkomstig uit het Engelse Waterlooville maar woont in Bulgarije. Ze verbleef in een hotel in Zlatni Piasatzi toen het ongeval gebeurde.

“Ik zat in één hoek van het bubbelbad, Isabella in de andere hoek”, verklaart de moeder in The Sun. “Plots begon ze te schreeuwen. Er zat geen deksel op de filter. Isabella ging niet onder water, ik hield haar vast. Ze huilde niet, ze was in shock. Isabella is mijn enige kind. Het heeft me drie jaar gekost voor ik zwanger kon worden”. Het meisje ligt op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis van Varna.

Reacties

01-03-2017 15:16:47 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.778

OTindex: 6.675

Quote:

Er zat geen deksel op de filter.

Grrrr. Ik zeg niets.... ik zeg niets.....

Echt erg voor die moeder! Hotel is aansprakelijk, doordat het dekseltje van die filter ontbrak kon het dochtertje makkelijk in de/het (altijd moeite mee gehad met de of het. ) filter vast komen te zitten. Voordat ze het zwembad aan hadden gezet, hadden ze makkelijk kunnen controleren of het dekseltje op filter zat. Grrrr. Ik zeg niets.... ik zeg niets.....Echt erg voor die moeder!Hotel is aansprakelijk, doordat het dekseltje van die filter ontbrak kon het dochtertje makkelijk in de/het (altijd moeite mee gehad met de of het.) filter vast komen te zitten. Voordat ze het zwembad aan hadden gezet, hadden ze makkelijk kunnen controleren of het dekseltje opfilter zat.

01-03-2017 15:29:00 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.284

OTindex: 2.889

@GroteMop1983 : Het is een whirlpoolbad. Het is geen zwembad maar gewoon een bad in de badkamer. Neemt niet weg dat deze dingen veilig in gebruik moeten zijn voor jonge kinderen.

01-03-2017 15:39:10 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.778

OTindex: 6.675

Van een hotel wordt sowieso verwacht dat er ook rekening wordt gehouden met (kleine) kinderen, net zoals er rekening gehouden moet worden met oudere mensen. @merlinswit : Inderdaad, het hoort ook veilig voor kinderen te zijn.Van een hotel wordt sowieso verwacht dat er ook rekening wordt gehouden met (kleine) kinderen, net zoals er rekening gehouden moet worden met oudere mensen.

01-03-2017 15:51:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.094

OTindex: 52.365

Ik hoop dat de kleine meid geneest zonder levenslange restverschijnselen.

01-03-2017 17:07:14 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.902

OTindex: 1.240

Wat gruwelijk weer. Ik hoop dat die kleine er snel weer helemaal bovenop komt.

