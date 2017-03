Tibetaans vrouwenelftal krijgt geen visum voor toernooi in VS: Geen goede reden

Een voetbalelftal uit Tibet dat wilde meedoen aan een kampioenschap in de Verenigde Staten, kwam van een koude kermis thuis. De speelsters kregen geen visum van de Amerikaanse ambassade.



Het vrouwenelftal wilde in april deelnemen aan een kampioenschap in de Amerikaanse stad Dallas. De spelers en hun coach vroegen daarom een visum aan. Op de Amerikaanse ambassade in India kregen ze te horen dat ze geen visum kregen, omdat ze 'geen goede reden hebben voor een bezoek aan de VS', meldt persbureau AP.



De vrouwen en hun coach zijn gevlucht uit Tibet, dat niet door de Verenigde Staten als onafhankelijk wordt erkend. De meeste spelers hebben een soort identiteitskaart in India voor Tibetaanse vluchtelingen. Ze zijn geen Indiase staatsburgers.



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil tegenover AP niet reageren op individuele visumzaken. Tibet hoort niet bij de landen die onder het inreisverbod van president Trump vielen.

Reacties

01-03-2017 14:17:35 GroteMop1983

Huh? Tibet is geen land, maar een officieel autonoom gebied van China. Omdat Tibet niet officieel is erkend door "genoeg" andere landen, kan er niet gelijk van een land genaamd Tibet gesproken worden. Of begrijp ik het verkeerd?



Tibet

In 1965 werd Tibet officieel een autonoom gebied binnen de Volksrepubliek China.



01-03-2017 14:33:43 venzje

Officieel heb je gelijk. Maar in de communis opinio van een groot deel van de wereld is het een bezet gebied.



Hierdoor wordt het probleem natuurlijk niet kleiner: ze zijn geen Indiaas staatsburger, maar ook geen Chinees. (China zal misschien beweren van wel, maar zodra ze een voet over de Chinese grens zetten zullen ze wel worden opgepakt.) Dat maakt hen eigenlijk tot vluchtelingen zonder geldige papieren. Hoe lullig het ook is, ik kan me in de huidige politieke omstandigheden voorstellen dat ze in de VS niet zitten te springen om zulke mensen toe te laten. De smoes is alleen wat doorzichtig.



Laatste edit 01-03-2017 14:34

01-03-2017 14:41:01 Emmo

@GroteMop1983 :

Alleen maar omdat er weinig te halen viel heeft er niemand binnen de internationale gemeenschap effectief geprotesteerd, vandaar dat deze inlijving min of meer tot de status quo is gaan behoren. De Tibetanen, voor zover niet uitgeroeid of gevlucht, zijn het er nog steeds niet mee eens.



Daarvoor was het een autonoom land. China heeft nogal ordinair landjepik gespeeld (vergelijk "Seven years in Tibet").
Alleen maar omdat er weinig te halen viel heeft er niemand binnen de internationale gemeenschap effectief geprotesteerd, vandaar dat deze inlijving min of meer tot de status quo is gaan behoren. De Tibetanen, voor zover niet uitgeroeid of gevlucht, zijn het er nog steeds niet mee eens.

Een typisch geval van wie de meeste kanonnen heeft, heeft gelijk.

01-03-2017 14:50:59 GroteMop1983

Eigenlijk best wel erg, want over het algemeen zijn Tibetanen vredelievende en vriendelijke personen.
Alleen snap ik inderdaad wel dat de VS niet staan te springen om toelating van vluchtelingen, zoals @venzje het goed verwoord.

01-03-2017 18:39:25 HHWB

Tibetanen vredig en vriendelijk? Een vriendin is naar Tibet geweest en ze hebben haar het 3 dubbele laten betalen voor haar eten en het is dat ze haar mondje bij zich had, anders was haar hotel ook duurder geweest.... noem ik niet vriendelijk... moet er wel bij zeggen dat die vriendin Chinese is....

@Emmo : Okee dat is met wat je in de kranten leest en wat ons wordt ingepraat door onze kant van de pers (vrijheid)... Er wordt niet vermeld in onze pers dat China Miljarden eiro's investeerd in Tibet, door middel van Snelwegen, het renoveren van heilig dommen, ziekenhuizen en scholing. Maar ja nu ben ik natuurlijk pro Chinees vanwege mijn vrouw, maar zonder China zou Tibet al miljoenen keren failliet zijn gegaan...

01-03-2017 18:52:10 Emmo

Vooral de zin: "In de eerste helft van de twintigste eeuw was er sprake van een de facto onafhankelijkheid van Tibet. Sinds 1951 maakt Tibet deel uit van de Volksrepubliek China, een situatie die sinds 1959 wordt betwist door een regering in ballingschap."



Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je, mogelijk door de enorme propaganda van uit China, via je vrouw bent geïndoctrineerd.

Het klopt dat China veel heeft geïnvesteerd in Tibet, onder andere de spoorweg was een miljarden project, dat als enige rechtvaardiging had de annexatie van Tibet te vergoelijken.

De spoorweg heeft, net als zoveel van deze plaatselijke projecten, geen enkel praktisch nut.



@HHWB : lees ook Wiki Vooral de zin: "In de eerste helft van de twintigste eeuw was er sprake van een de facto onafhankelijkheid van Tibet. Sinds 1951 maakt Tibet deel uit van de Volksrepubliek China, een situatie die sinds 1959 wordt betwist door een regering in ballingschap."

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je, mogelijk door de enorme propaganda van uit China, via je vrouw bent geïndoctrineerd.

Het klopt dat China veel heeft geïnvesteerd in Tibet, onder andere de spoorweg was een miljarden project, dat als enige rechtvaardiging had de annexatie van Tibet te vergoelijken.

De spoorweg heeft, net als zoveel van deze plaatselijke projecten, geen enkel praktisch nut.

Tibetanen zullen niet vriendelijker of onvriendelijker zijn dan andere volkeren. Als ik in Afrika, Oceanië of zelfs Rusland rondreis, betaal ik ook de hoofdprijs, volgens het motto: Hij is wit/toerist/buitenlander, dus rijk, dus kunnen we hem terecht een poot uitdraaien.

01-03-2017 19:09:11 HHWB

S Natuurlijk heeft Tibet nut aan een treinrails, nu komen meer toeristen naar Tibet toe meer dan voorheen, Sterker nog, we wijzen wel naar China cq Tibet, maar Israel, die bouwd geen ziekenhuizen voor Palastijnen, sterker nog zij leggen een weg tussen het dorp en het ziekenhuis in en de Palestijnen mogen niet over de weg, ze zijn verplicht om te lopen/rijden, 45 km... zo gaat China niet om met Tibetanen. China doet veel voor Tibet, niet minder dan haar 'eigen' land, dit omdat ze Tibet zien als een provincie van hun. En inderdaad.... er zijn politieke gevangen en de vrijheid is momenteel minder dan hier, dat is waar... maar laten we wel zijn, beetje bij beetje gaat China de goede kant op, er mag steeds meer, terwijl hier in Europa juist minder mag... we worden niet voor niets afgeluisterd... door o.a. de smart televisie e.d....

