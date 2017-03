Belg legt vloer van duizenden eurocentjes

Vier weken is Dietbrand van Durme al bezig met het aanleggen van de vloer in zijn zaak. De Belgische opticien is vastberaden om zijn vloer volledig te bedekken met 'ongewilde' 1-eurocentjes.Een paar uur per dag, tijdens en na openingstijd, plakt Dietbrand honderden koperen muntjes op de vloer van zijn winkel. Het idee kreeg hij een paar jaar geleden nadat hij een foto van een met eurocenten beklede toiletvloer online zag staan. "Ik vond het mooi en besloot hetzelfde te proberen", vertelt Dietbrand aan Het Laatste Nieuws. "Toen ik eenmaal bezig was, bleek er geen weg terug en moest ik wel doorgaan."In totaal zal Dietbrand ongeveer 150.000 centjes moeten plakken om de hele vloer te kunnen bedekken. Daarmee zal er in zijn winkel straks naast een bijzondere, ook een prijzige vloer komen te liggen."Naast de waarde van de muntjes moet ik ook de bedekkende laag erbij rekenen. Ook dat zal zo'n 1.500 euro kosten. Reken daar ook de 15 bussen lijm van acht euro per stuk bij. De kostprijs van de werkuren zal ik maar niet uitrekenen. In ruil krijg ik er wel een unieke vloer voor."De opticien is inmiddels op de helft. Dietbrand: "Ik heb mezelf al een paar keren vervloekt en me afgevraagd waar ik in godsnaam aan begonnen ben. Maar ik vind het resultaat mooi worden."Als de hele vloer bedekt is, organiseert Dietbrand een speciale wedstrijd. Wie het exacte aantal muntjes op de vloer raadt, wint een gratis bril.