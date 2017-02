Twee toeristen boeken reisje naar de maan

Een rondje om de maan vliegen en daarna weer terug naar de aarde. Twee toeristen hebben een reis naar de maan geboekt bij het ruimtebedrijf SpaceX.



De komende tijd moeten de twee toeristen aan allerlei onderzoeken meedoen, om te checken of ze wel fit en gezondheid zijn. Dat gebeurt ook altijd bij astronauten. Je lichaam moet namelijk sterk genoeg zijn om in een raket naar de ruimte te kunnen vliegen.



De reis naar de maan zal een week duren. De toeristen gaan niet op de maan landen, maar vliegen er alleen langs. Volgens SpaceX zien meer mensen zo'n rondreis wel zitten; het bedrijf verwacht dat ze in de toekomst meer van dit soort maanreizen zullen aanbieden.

Reacties

28-02-2017 17:11:42 De Paus

S . Voor mijzelf en voor mijn schoonmoeder. Voor mijzelf een retourtje graag en voor mijn lieve schoonmoeder een enkele reis naar de maan. Ik wil ook een reis boeken. Voor mijzelf en voor mijn schoonmoeder. Voor mijzelf een retourtje graag en voor mijn lieve schoonmoedereen enkele reis naar de maan.

