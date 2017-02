Geen bouwvergunning: burgemeester in brand gestoken

Een man in Algerije was zo boos dat hij geen bouwvergunning kreeg, dat hij de burgemeester van zijn woonplaats in brand heeft gestoken.



Volgens Algerijnse media wachtte de 34-jarige bewoner van de gemeente Sidi Slimane, op zo'n 35 kilometer van de hoofdstad Algiers, de burgemeester buiten het gemeentehuis op. Daar overgoot hij de burgemeester met benzine en stak hem met een aansteker in brand.



De burgemeester ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader is op de vlucht geslagen en nog niet gevonden.

