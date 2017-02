Verpleger redt zwangere vrouw en springt dan in zijn auto: Wil niet te laat op werk zijn

Verpleger Keith Ezell is getraind om levens te redden. Toen hij op weg naar zijn werk een ongeluk passeerde, schoot hij meteen te hulp. Hij moest er daarna wel snel vandoor, want hij wilde niet te laat op zijn werk zijn.Ezell kwam deze week langs een auto-ongeluk waarbij een zwangere vrouw en haar kind in levensgevaar waren. Hij stapte uit de auto, reanmineerde de vrouw en bleef bij haar tot er een ambulance aanwezig kwam.Maar toen zijn collega's van de ambulance ter plaatse waren, maakte Ezell zich snel uit de voeten. "Ik moet gaan, ik wil niet te laat op mijn werk zijn", zei hij. De verpleger kreeg veel bedankjes, voordat hij snel naar zijn werk reed.