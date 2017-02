Oeps: hooligans bekladden per ongeluk eigen spelersbus

Fans van de Engelse voetbalclub Crystal Palace dachten dat ze de spelersbus van tegenstander Middlesbrough bekladden toen ze hun clubnaam op de zijkant van de bus spoten. Maar het bleek de eigen spelersbus te zijn, die was uitgeleend aan Middlesbrough.De bus stond bij het spelershotel van Middlesbrough toen het zaterdagochtend door fans van Crystal Palace werd bespoten met de tekst Crystal Palace FC.Middlesbrough was met het vliegtuig gekomen en had de bus van Crystal Palace geleend om rond te rijden. De schade is zo’n 40.000 pond.Crystal Palace won de wedstrijd met 1-0 van Middlesbrough.