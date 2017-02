Vast aan nieuw abonnement door Ja van dochter van 10

"Ik kreeg een mailtje dat ons KPN-abonnement gestopt was. Mijn man en ik wisten daar niks van. Na wat onderzoek kwamen we erachter dat onze dochter van 10 overal 'ja' op had gezegd toen ze de telefoon had opgenomen. Daarna zaten we vast aan een ander contract."



Jenneke Klokkert (39) heeft een veehouderij in Radewijk in Overijssel. Zij is, net als veel andere ondernemers, het slachtoffer van lijnkaping. Daarbij worden ondernemers ongewild geconfronteerd met een nieuw telefoonabonnement, waar ze vervolgens aan vast zitten.



De telecomaanbieders die zich hier schuldig aan maken, gaan vaak op een agressieve manier te werk. "Ze hebben aan mijn dochter van 10 dezelfde vragen gesteld die ze normaal aan een volwassen persoon stellen. Volgens hen was dat genoeg om onze telefoonlijnen om te laten zetten", zegt Jenneke.



Ook Jaap van der Meer zat vast aan een nieuw telefooncontract nadat hij telefonisch werd benaderd door een 'lijnkaper'. Hij heeft een bedrijfje in Friesland dat is gespecialiseerd in gps-systemen voor defensie en persoonsbeveiliging. Net als mevrouw Klokkert vindt hij dat de telecombedrijven zich agressief gedragen.



"Ze blijven maar bellen, soms wel drie of vier keer per dag, ook als je niet opneemt. Vaak bellen ze onbekend dus ik moet wel opnemen. Ze blijven maar komen als een soort virus", zegt Jaap.



Toch ging hij wel zelf akkoord toen ze hem belden. "Ik ben op het verkeerde been gezet. Veel bedrijven hebben weleens aanbiedingen bij bepaalde vormen van abonnementen. Ik ging ervan uit dat KPN nu ook zoiets had. Ze wekten namelijk de indruk dat ze belden namens KPN."



Later kwam hij erachter dat het geen aanbod was van KPN, maar van een andere telecomaanbieder. "Dan wil je weer terug, maar dat blijkt heel moeilijk te zijn. We zijn er tweeŽnhalve maand mee bezig geweest om het weer terug te draaien."



Ondernemers zijn kwetsbaar, omdat ze niet dezelfde bescherming hebben als consumenten. Sinds 2014 is een telecomcontract pas rechtsgeldig als de consument zijn handtekening heeft gezet. Bij ondernemers, waaronder ruim een miljoen zzp'ers, volstaat mondelinge toestemming.



Jaap wil dat ondernemers dezelfde bescherming krijgen als consumenten. "Ik vind dat je als klant een contract moet tekenen. Dat je later nog een bevestiging krijgt. Dan heb je er nog over na kunnen denken, want aan de telefoon ben je redelijk impulsief. Voor je het weet zit je aan iets vast."



Uiteindelijk heeft het hem niet veel gekost. "Dat gaat om een paar tientjes, maar de tijd die je eraan kwijt bent, had ik op een veel betere manier kunnen besteden."



Ook bij Jenneke is de zaak weer rechtgetrokken - zonder extra kosten. Excuses heeft ze niet gekregen. "Ze hebben wel gezegd: als we de band van het telefoongesprek terugluisteren dan horen we inderdaad een kind."



Maar dat was volgens haar vanaf het begin al duidelijk. "Je hoort duidelijk dat het een meisje is en ze heeft ook geen zware stem."

Reacties

28-02-2017 12:18:38 venzje

Quote:

Ze hebben aan mijn dochter van 10 dezelfde vragen gesteld die ze normaal aan een volwassen persoon stellen. Volgens hen was dat genoeg om onze telefoonlijnen om te laten zetten Nee hoor, want een minderjarige is niet bevoegd om een overeenkomst aan te gaan. Zo simpel is het.

Nee hoor, want een minderjarige is niet bevoegd om een overeenkomst aan te gaan. Zo simpel is het.

28-02-2017 12:27:20 Mamsie

Ik begrijp de KPN niet, dat ze zich zó makkelijk de klanten laten afkapen.

Waarom wordt er niet even gecommuniceerd met de klant om de overstap te verifiëren? Zo moeilijk lijkt me dat toch niet in de meeste gevallen.



28-02-2017 12:32:00 Lennox

Ik vraag me af of ze ook de vraag stellen of ze een beslissingsbevoegde aan de lijn hebben. Stel dat je een ondernemer bent en een willekeurige medewerker (of baldadige stagiair) staat de kaper te woord. Die kan en mag dan helemaal niet beslissen en het is aan de aanbieder om te verifiëren of de toezegger ook daadwerkelijk de nieuwe contractant is.



Overigens vraag ik me ook af waarom een kind van tien zomaar overal "ja" op gaat zeggen. Ik weet niet veel van kids maar ik vermoed dat de meesten toch wel zullen snappen dat ze dergelijke gesprekken aan hun ouders moeten overlaten.



En wat mij betreft had de telecomaanbieder best met naam genoemd mogen worden. Want netjes is het zeker niet.

28-02-2017 13:05:19 Mamsie

Die hebben zulke vuile streken. @Lennox : ik weet het ook niet maar het zou best Pretium kunnen zijn.Die hebben zulke vuile streken.

28-02-2017 13:44:45 Lennox

. @Mamsie : Pretium? Nog nooit van gehoord. En zo te merken is dat maar goed ook dan

28-02-2017 14:33:51 Mamsie

Dat was nog een heel gedoe voor Papsie om dat weer terug te draaien.

Ook zo iets, oude mensen, die geen idee hebben waar het over gaat, die worden dan op die manier gestrikt.

Het is een naam om te onthouden. @Lennox : Nou, wij hebben er wél ervaring mee. Die schurken hadden indertijd mijn hoogbejaarde schoonmoeder er in geluisd.Dat was nog een heel gedoe voor Papsie om dat weer terug te draaien.Ook zo iets, oude mensen, die geen idee hebben waar het over gaat, die worden dan op die manier gestrikt.Het is een naam om te onthouden.

28-02-2017 14:49:45 Lennox

Mijn vader is laatst ook de dupe geworden van een bedrijf dat containers reinigt. Hij ging akkoord met een eenmalige reiniging (omdat de verkoper zo aardig was) en zat vervolgens aan een contract voor minimaal een jaar vast. Het heeft mij ook de nodige moeite gekost om daar van af te komen . @Mamsie : Dat is inderdaad ontzettend slecht. Daarom is het ook niet verkeerd om de namen van zulke bedrijven wel gewoon te noemen, mensen zijn dan meer op hun hoede en je kunt je ouders ook gerichter waarschuwen.Mijn vader is laatst ook de dupe geworden van een bedrijf dat containers reinigt. Hij ging akkoord met een eenmalige reiniging (omdat de verkoper zo aardig was) en zat vervolgens aan een contract voor minimaal een jaar vast. Het heeft mij ook de nodige moeite gekost om daar van af te komen

28-02-2017 14:59:46 Hart

Wat ik niet snap is dat mensen (behalve hoogbejaarden) er in stinken zonder een schriftelijke bevestiging. Dat lijkt me toch wel een eerste vereiste. Maar ja, die bedrijven doen dat natuurlijk niet.

28-02-2017 15:08:18 Emmo

In dit opzicht lijkt het me dat de Nederlandse wet enige aanpassing behoeft.

Politici aller gewesten, waar blijft u? @Hart : Hoewel een mondelinge overeenkomst in principe een overeenkomst is, lijkt het mij toch zaak om zeker in dat soort zakelijke contracten ten allen tijde een schriftelijke bevestiging te hebben. Zowel bij het ingang van het contract als bij het beëindigen.In dit opzicht lijkt het me dat de Nederlandse wet enige aanpassing behoeft.Politici aller gewesten, waar blijft u?

