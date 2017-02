Obama for president... in Frankrijk?

Oui on peut! Oftewel: yes we can!Het is de bekende slogan waarmee een actiegroep in Frankrijk Barack Obama wil overhalen zich verkiesbaar te stellen als president. De actievoerders hebben in Parijs honderden posters opgehangen en zijn een online petitie gestart. Inmiddels zijn er 30.000 handtekeningen verzameld.Vier vrienden concludeerden tijdens een bieravond dat ze totaal geen vertrouwen meer hebben in de huidige Franse presidentskandidaten. "We zijn het zat en willen een president waar we ècht in geloven", zegt een van de initiatiefnemers in een interview.De petitie is volgens correspondent Frank Renout ontstaan uit angst. "De actievoerders zijn bang voor wat er gaat komen tijdens de presidentsverkiezingen in mei."Alles beter dan wat er nu aankomt, is de gedachte van de actiegroep. Zo zijn er onder meer corruptiebeschuldigingen tegen de conservatieve kandidaat François Fillon en fraudeverdenkingen tegen populist Marine Le Pen. "De kans is groot dat Le Pen in ieder geval de eerste verkiezingsronde wint", zegt Renout.Het is nog niet te laat, staat op de website van Obama17. Maar de petitie lijkt op voorhand overbodig, lacht Renout. "Buitenlanders mogen in Frankrijk niet eens stemmen, laat staan president worden."