Paard op aanhangwagen in regen leidt tot verwarring

De Britse dierenbescherming ontving tientallen telefoontjes van bezorgde autobestuurders om aangifte te doen van een mishandeling. Ze hadden onderweg namelijk een aanhangwagen gezien waarop een paard met zijn benen vastgebonden stond. Toen de dierenbescherming op onderzoek uitging, kwam de aap uit de mouw.Het incident vond plaats op de snelweg tussen Birmingham en Cambridge. Het paard stond op de aanhangwagen in barre weersomstandigheden. Tientallen chauffeurs merkten dit op en sloegen alarm bij de Britse dierenbescherming (RSPCA).De dierenrechtenorganisatie besloot na de onrustbarende oproepen onmiddellijk in actie te komen. Toen inspecteur Richard Lythgoe de bewuste trailer op het spoor kwam, barstte hij in lachen uit.,,Toen ik het dier van nabij inspecteerde, zag ik dat het om een plastic paard ging!", vertelt de man aan Cambridge News.De eigenaren reden op 14 februari naar Birmingham om het op te halen, maar hadden een aanhangwagen nodig vanwege het grote formaat. Het paard staat nu in hun tuin. Het echtpaar legt uit dat ze niet de tijd hebben om voor een echt dier te zorgen, dus kozen ze voor deze creatieve oplossing.Voor de inspecteur van de RSPCA was het alvast een primeur. ,,Het is de eerste keer dat ik een onderzoek moest openen in verband met een neppaard", grapt hij.