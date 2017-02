Vrouw na 27 jaar huwelijk tot ongewenste Brit verklaard en het land uitgezet

Een vrouw die al 27 jaar in Groot-BrittanniŽ woont en al die tijd met een Brit is getrouwd, is het land uitgezet en naar haar geboorteland Singapore overgebracht.



Irene Clennell woonde met haar man in Durham en heeft twee zoons en een kleindochter die de Britse nationaliteit hebben. Opeens bleek haar verblijfsvergunning niet meer geldig, meldt de BBC.



Waarschijnlijk komt dat doordat zij lange tijd in Singapore verbleef om haar zieke ouders te verzorgen, die inmiddels overleden zijn. De Britse regering wil dit niet bevestigen omdat zij nooit mededelingen doet over individuele gevallen.



Clennell werd sinds begin deze maand in een immigrantenopvang in Schotland vastgehouden. Daar werd ze zonder waarschuwing vooraf van haar bed gelicht, in een busje gestopt en naar het vliegveld vervoerd. Ze zegt dat ze niet eens de kans kreeg om haar advocaat te bellen en thuis schone kleren op te halen.



Extra schrijnend is dat ook Irene's man ernstig ziek is, en zij diens belangrijkste verzorger is, zegt haar schoonzus.



De organisatie Migrant Voice is een campagne gestart om Clennell terug te halen naar Groot-BrittanniŽ. Volgens de directeur van Migrant Voice is Clennells geval 'het zoveelste voorbeeld van hoe willekeurig beleid families verscheurt en levens ruÔneert'.

Reacties

27-02-2017 19:06:22 omabep

Zelfs Belachelijk na zoveel jaar. Als ze nu nog eens een strafbaar feit had begaan had ik er nog begrip voor opgebracht. Maar zomaar iemands leven op zijn kop zetten voor een papiertje en dat ook nog eens zonder waarschuwing vind ik schandalig.Zelfs @SamuiAxe : in Thailand kreeg nog bericht van wat hem te wachten stond toen zijn papier verlopen bleek te zijn.

27-02-2017 19:10:35 GroteMop1983

Quote:

Clennell werd sinds begin deze maand in een immigrantenopvang in Schotland vastgehouden. Daar werd ze zonder waarschuwing vooraf van haar bed gelicht, in een busje gestopt en naar het vliegveld vervoerd.

Dus eerst vastgehouden, dan van bed gelicht, daarna in busje gestopt en naar het vliegveld vervoerd? Jezus, dat is een nachtmerrie, als je 27 jaar in het land hebt gewoond, zonder problemen! Dus eerst vastgehouden, dan van bed gelicht, daarna in busje gestopt en naar het vliegveld vervoerd?Jezus, dat is een nachtmerrie, als je 27 jaar in het land hebt gewoond, zonder problemen!

