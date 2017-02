Slechtste skier ter wereld legt uit: Nog nooit sneeuw gezien

Een Venezolaanse langlaufer is vorige week in razend tempo wereldberoemd geworden door zijn deelname aan een skikampioenschap in Finland. De stuntelende Adrian Solano leek meer op een beginner in een beginnersklasje dan op een professionele sporter in een wereldtoernooi.Dat bleek te kloppen, zo vertelt de 22-jarige man trots nadat beelden van zijn gestruikel een wereldwijde hit werden. Hij werd online al snel Ďslechtste skiŽr ter wereldí genoemd. Voordat hij in Finland aankwam, had hij nog nooit sneeuw gezien. Hoe deze ongetrainde skiŽr bij de Lahti Nordic World Ski Championships terechtkwam, is een wonder. In het dagelijks leven is Solano kok, en hij trainde op wieltjes voor het toernooi.Tijdens de ski-wedstrijd op echte sneeuw in Finland viel hij donderdag meerdere malen om, struikelde hij over zijn eigen skiís en had hij zelfs hulp nodig om zijn poles goed vast te houden. In een interview met persbureau Reuters zegt Solano trots te zijn op zijn optreden. ,,Ik viel maar ik gaf niet op. Dat doet niet iedereen. En ik viel wel meer dan dertig keer.Ē Hij legt ook uit waarom zijn training niet afdoende was: ,,Veel mensen beseffen niet dat oefenen op asfalt heel anders is dan op sneeuw vanwege de andere structuur.ĒSolano woont in Venezuela in de stad Maracay waar hij in de hitte oefende op skiís op wieltjes. Hij droomde van een toernooi in het buitenland, en vrienden en familie hielpen hem te sparen voor een ticket naar Finland. Venezuela verkeert in een diepe economische crisis. Toen hij vorige maand aankwam in Parijs om alvast te oefenen op sneeuw geloofde de douane niet dat de Venezolaan met 28 euro op zak een professionele skiŽr was en hij werd teruggestuurd.Een Finse beroemdheid hoorde zijn verhaal en startte een inzamelingsactie waarmee 4.000 euro werd binnengehaald voor een nieuw ticket naar Europa. Aleksi Valavuori haalde hem op van het vliegveld in Helsinki, minder dan twaalf uur voor de skiwedstrijd begon. Solano was dolenthousiast toen hij voor het eerst in zijn leven sneeuw zag.