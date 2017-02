Blunder van formaat op Oscars: verkeerde winnaar voor beste film afgeroepen

Weinig kan er misgaan bij de Oscaruitreikingen. Behalve de verkeerde enveloppe openmaken en dus de verkeerde winnaar blij maken. En dat was exact wat gebeurde.De Oscarceremonie eindigde daardoor in een spannende climax, toen acteur Warren Beatty in eerste instantie afriep dat ‘La La Land’ de Oscar voor beste film had gewonnen. Terwijl regisseur Damien Chazelle al aan zijn dankwoord bezig was, bleek Beatty de verkeerde titel te hebben voorgelezen. Voor zover bekend is bij deze categorie nog nooit zo’n vergissing gemaakt.Het drama ‘Moonlight’ won daardoor drie Oscars, waaronder de prijs voor beste film. Het verhaal over een donkere homoseksuele tiener won daarnaast de prijzen voor beste scenario en beste mannelijke bijrol (Mahershala Ali).