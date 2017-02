Ambulancerijder moet naar verkeersongeval, treft eigen zoon verongelukt aan

Een medewerker van een ambulancedienst in de Braziliaanse stad Ponta Grossa werd naar een zwaar verkeersongeluk gestuurd en trof daar zijn omgekomen zoon aan.



Plaatselijke media berichtten dat de niet met name genoemde noodhulpverlener zondag in de ambulance naar een plek reed in het centrum van de Zuid-Braziliaanse stad waar een motorfiets en een auto met elkaar in botsing waren gekomen.



De motorrijder bleek na de botsing tegen een boom geklapt en ter plaatse overleden. Het was de 21-jarige zoon van de hulpverlener.



De autobestuurder was volgens de politie schuldig aan het ongeluk, onder meer omdat hij had veel te veel gedronken had. Hij is aangehouden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: