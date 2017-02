Het werkt nog: verlamde man wordt vader

Todd Krieg raakte drie jaar geleden verlamd na een motorongeval. Hij reisde van Ohio naar Californië om deel te nemen aan een revalidatieprogramma, daar ontmoette hij Amanda Diesen. Todd werd verliefd op de knappe revalidatiespecialiste en toen hij in 2016 terug naar Ohio trok, verhuisde Amanda met hem mee.Niet veel later ontdekte Amanda dat ze zwanger was. Een grote verrassing, want het was niet zeker dat Todd een kind kon verwekken met zijn verlamming. ,,We waren zeker niet aan het proberen", aldus Amanda tegen Today News. ,,We waren enorm geschokt en overweldigd. De dokters hadden ons immers verteld dat de kans op een kind zeer klein was zonder hulp van IVF of andere methodes."Om de zwangerschap aan te kondigen, organiseerde het koppel een fotoshoot. Ze schreven met krijt 'Het werkt nog steeds' op de muur, en namen een hilarische foto waarbij Amanda gegeneerd kijkt en Todd een thumbs-up geeft. En als hij haar even later ook nog eens verrast met een huwelijksaanzoek, is het moment compleet.,,Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten - hij heeft echt voortdurend pijn. Maar ik ben dankbaar dat we samen een leven kunnen uitbouwen", aldus Amanda. ,,Ik ben er zeker van dat hij een geweldige vader zal zijn voor onze zoon."