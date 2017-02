Vrouw staat terecht voor 600 telefoontjes naar de politie

Een 45-jarige vrouw uit Gistel heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het belagen van haar ex-schoonouders. Daarnaast belde

26-02-2017 12:36:49

Klinkt als een borderliner. Die constante behoefte aan aandacht en drama is kenmerkend. Die schoonouders zullen wel blij zijn dat het inmiddels hun ex schoondochter is.