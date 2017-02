Er bestaat nu haarverf die van kleur verandert door de temperatuur om je heen

Hoe cool zou het zijn als je haar regelmatig van kleur zou veranderen, zonder dat je het steeds opnieuw moet verven? Heel! We waren dan ook diep onder de indruk van dit artikel van onze zusjes van Beautify waarin een wel heel bijzondere haarverf ter sprake komt. Er bestaat sinds kort namelijk een haarverf die zich aanpast aan je omgeving. Wanneer je haar in aanraking komt met warmte of kou, verandert de kleur van je haar.Door wind, zon of kou, kan je haar bijvoorbeeld van zwart naar rood verkleuren. Andere kleuren waarin de verf kan veranderen zijn zwart naar wit, zilver naar blauw en zwart naar geel. Dit effect komt door een chemische reactie die plaatsvindt. Op dit moment is de verf helaas nog niet te koop, maar dat zal waarschijnlijk zeer binnenkort wel gebeuren.