Opvoeden is slecht voor je IQ

Het krijgen en opvoeden van kinderen kost tijdelijk IQ-punten. Dat zegt Statistik Austria, het statische bureau van Oostenrijk na gedetailleerde analy

Quote: Opvoeden is slecht voor je IQ

26-02-2017 12:21:46

Waar zou dat door komen? Doordat je steeds afmoet dalen tot het denkniveau van een kind en in mindere mate bezig bent met volwassen denkniveau? Doordat kinderen je uitputten? Of iets anders?



Overigens bevreemd het IJ nogal dat uit de test komt dat mannen slimmer zouden zijn dan vrouwen. Dat is vrij recentelijk, na meerdere grote gerenommeerde onderzoeken, onwaar gebleken.