Drie mannen uit Kiribati, een eilandengroep in de Stille Oceaan, zijn na vier weken dobberen op zee gevonden door een helikopterpiloot die speurde naar tonijn. Enorm toeval: nog geen tien kilometer verderop spotte hij vervolgens een 14-jarige jongen die elf dagen geleden met zijn bootje op drift was geraakt.



Zowel de mannen als de jongen bevonden zich op bootjes van nog geen vijf meter lang met alleen een buitenboordmotor. De mannen (57, 40 en 22 jaar oud) konden zichzelf in leven houden met vis omdat ze hengels bij zich hadden, maar de jongen had al elf dagen niets gegeten.



Een schip in de buurt heeft het viertal opgepikt, meldt Radio New Zealand op zijn website. Ze zijn afgezet op Majuro, een atol bijna 700 kilometer ten noorden van Tarawa, de plek waarvandaan ze waren vertrokken. Ze worden zondag opgepikt voor de vlucht naar huis. De jongen moest een nacht in het ziekenhuis blijven wegens vochtgebrek, maar verder hebben ze hun avonturen goed doorstaan.



Boten uit Kiribati slaan op zee geregeld op drift. Ze zijn eigenlijk te klein om ver uit de kust te worden gebruikt als vissersboot, zeker als het slecht weer wordt.

