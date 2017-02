Kat opent kraantje zelf

Kat Milo was altijd al een kleine dondersteen. Maar sinds hij weet hoe het waterkraantje van de koelkast werkt, is het hek van de dam. De Amerikaanse Jenna Stoyanov plaatste een foto van Milo op Twitter en hij werd een grote hit.Op de foto is te zien hoe Milo met zijn achterpoten op een handgreep van de koelkast staat en zich uitstrekt om van het koele water te genieten. "Milo doet dingen graag op geheel eigen wijze", vertelt Jenna aan Buzzfeed. "Hij verstopt vaak dingen voor ons, waaronder zijn eigen halsband."Het water in Milo's bakje kwam altijd al uit het koelkastkraantje, dus toen hij door had waar het vandaan kwam, nam hij zelf initiatief. Jenna was op de universiteit toen ze de foto van haar moeder kreeg.