Zeldzame ziekte: Kelly ruikt de hele dag naar vis

De 36-jarige Kelly ruikt al haar hele leven naar vis. Ze lijdt aan trimethulaminuria, een ziekte die slechts 600 mensen wereldwijd hebben.



"Ik zei als kind vaak dat ik vis op brood had gehad, om het onderwerp uit de weg te gaan," vertelt Kelly Fidoe-White in een interview aan de zender Barcroft TV. Volgens haar ouders werd Kelly vanwege haar geur veel gepest op school.



Haar lichaamsgeur zorgt voor veel problemen. Kelly werkt in het ziekenhuis, maar niet meer overdag. Sinds kort draait ze alleen nog maar nachtdiensten omdat patiŽnten en collega's veel last hebben van haar lichaamsgeur.

Reacties

25-02-2017 11:41:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.059

OTindex: 52.207

Tja, met deze aandoening in een ziekenhuis werken....Je zal maar doodziek zijn en dan staat er iemand naast je bed met deze geur, het lijkt me geen succes.

Maar ze zouheel goed op haar plaats zijn in een visrestaurant, iemand die er nog iets van merkt.

25-02-2017 12:27:51 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.015

OTindex: 1.604

Ik zou naar Volendam verhuizen...

25-02-2017 13:05:44 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.859

OTindex: 1.224

Dat lijkt me dus echt behoorlijk balen als je dit hebt. Je geur is van essentieel belang bij het vinden van een partner en bepaalt mede je sociale status. Arme vrouw. Gelukkig heeft ze kennelijk toch een man gevonden die haar accepteert zoals ze is.

25-02-2017 13:53:35 Kellybug

Junior lid

WMRindex: 21

OTindex: 0

Wnplts: Waalre

wat rot voor haar. no pun intended.

25-02-2017 14:41:34 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.807

OTindex: 126

S



klik hier Vervelend voor haar... zullen er ook vissen zijn welk naar mensen ruiken?

25-02-2017 14:44:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.059

OTindex: 52.207

@HHWB : vroeger had je bakvissen, die hadden wel menselijke eigenschappen.

25-02-2017 14:53:37 Grouse

Senior lid

WMRindex: 294

OTindex: 134

Wnplts: Dichtbij



Nee, ik maak de grap niet

25-02-2017 16:23:02 Lennie

Actief lid

WMRindex: 116

OTindex: 0

Hopelijk ruikt ze wel naar verse vis...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: