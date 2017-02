Waarom zeeleeuwen pinguins verkrachten

In 2006 waren onderzoekers getuige van het opmerkelijke tafereel waarbij een zeeleeuw seks heeft met een koningspingu´n. Toen werd er gedacht dat het ging om een "toeval", maar sindsdien zijn er gelijkaardige waarnemingen gebeurd, zo meldt Deredactie.be.



In eerste instantie dachten de onderzoekers dat het incident op het Marion-eiland in de Stille Oceaan te maken had met onervarenheid van de zeeleeuw of in verband stond met de jacht op de pingu´ns. Nu blijkt echter uit een recente studie van Polar Biology dat het gaat om een "trend". "De zeeleeuw achtervolgt de mannetjes/vrouwtjes-pingu´n, vangt het, bespringt het en heeft er dan meerdere keren seks mee, inclusief pauzes," aldus het onderzoeksteam. In drie van de vier gevallen laat de zeeleeuw de pingu´n gaan. De vrijgelaten dieren hebben dan last van een bloedende cloaca, maar ze gaan wel weer naar hun groep alsof er niets is gebeurd. In een vierde geval at de zeeleeuw het dier na de seks op.



Aan de BBC vermeldt onderzoeker Nico De Bruyn van de Universiteit van Pretoria dat het waarschijnlijk om kopieergedrag gaat. "De zeeleeuwen zien hoe soortgenoten pingu´ns seksueel lastigvallen en ze nemen dat gedrag vervolgens zelf over."



"Dit gedrag kan zelfs toenemen door de seksuele frustratie die ontstaat door hormonale pieken tijdens het paringsseizoen", zegt De Bruyn nog. "Mij lijkt het erg onwaarschijnlijk dat de zeeleeuw de pingu´n voor een andere zeeleeuw houdt gezien een koningspingu´n slechts 16 kilogram weegt en een volwassen zeeleeuw ruim 150 kilogram.

Reacties

25-02-2017 10:20:31 Mamsie

Oudgediende







Zijn er dan te weinig zeeleeuwinnen voor die hitsige mannetjes?

25-02-2017 10:36:30 stora

Erelid









De meeste mannen dromen ook van Koningin maxima @Mamsie , het gaat wel om de koningspinguins.De meeste mannen dromen ook van Koningin maxima

25-02-2017 10:44:13 stora

Erelid







@Mamsie , maar zo denken die zeeleeuwen ook over die koningspinguins

