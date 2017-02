Brandweer gaat in vlammen op

De vrijwillige brandweer van het Duitse plaatsje Kronshagen is even uit de lucht. In de nacht van dinsdag op woensdag ging de kazerne met de acht voertuigen en het materiaal van het korps namelijk in vlammen op.



Volgens de politie brandde de kazerne volledig uit waardoor een schade van ongeveer 5 miljoen euro werd veroorzaakt. Niemand raakte gewond. ,,Vannacht is ons het ergste overkomen dat we ons als brandweer kunnen voorstellen'', schrift het korps op de website. ,,We konden niet veel meer doen dan toekijken hoe onze garage, een deel van ons thuis, met al onze voertuigen vernield werd.''



De korpsen van omliggende gemeenten blusten de brand.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: