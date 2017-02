Politiek tegen topsport: Daarvoor heeft de Heer ons niet gemaakt

De aankomst van de internationale wielerkoers New Energy Tour is in de gemeente Alblasserdam. Leuk, zou je zeggen. Maar in de politiek klinken kritische geluiden die we in 2017 niet meer zo vaak horen. De streng-christelijke Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wil liever niet dat er topsport wordt bedreven.

De partij is de grootste in Alblasserdam (onderdeel van de biblebelt), dus heeft het voor het zeggen. Fractievoorzitter Jan-Willem van Leeuwen legt uit waarom hij tegen topsport is: ,,Het menselijk lichaam wordt overbenut. Daarvoor heeft de Heer het niet gemaakt."



Volgens de politicus gaat topsport gepaard met 'verheerlijking van de mens'. "Daarbij voelen wij ons niet thuis. Een groot deel van de bevolking heeft moeite met dit evenement.''



De partij wil weten wat de gemeente betaalt om de finish op zaterdag 20 mei in huis te halen, ook al omdat Rotterdam het evenement veel te duur vond. Ook is de SGP bang dat de bereikbaarheid van het dorp in het gedrang komt.



Aan de koers doen 18 professionele ploegen mee, waarvan minimaal 3 UCI World Tour ploegen, 6 UCI Europe Tour ploegen en 8 UCI continentale ploegen.

Reacties

25-02-2017 13:11:54 HHWB

S Als zij dit geloven, moeten ze zelf weten. Daarbij zijn ze niet voor niks de grootste partij daar dus zullen er veel mensen op gestemd hebben, en daar moet de, in dit geval de SGP, partij zich op richten, luisteren en naar handelen.

25-02-2017 13:22:20 Lennox

Weer van die onnozele halsen die ten eerste in een almachtige God geloven en ten tweede precies de bedoelingen en meningen van die God menen te kennen. Het toppunt van arrogantie en stompzinnigheid ineen!

25-02-2017 14:18:25 Mamsie

Ik kan niet tegen religieuze betutteling. Tja, Alblasserdam hé! We zijn er net nog geweest voor de boodschappen maar ik zou er echt niet willen wonen.Ik kan niet tegen religieuze betutteling.

25-02-2017 14:52:22 Grouse

@Lennox @Mamsie : Ik sluit me heel graag bij jullie aan. Ik had het niet beter kunnen zeggen.

25-02-2017 14:58:38 Mamsie

@Grouse : Nog een paar erbij en dan hebben we een optocht!

25-02-2017 15:15:24 Mamsie

Haak maar aan hoor. @stora : Nou, jij bent helemaal in de stemming he!Haak maar aan hoor.

25-02-2017 16:10:09 merlinswit

@Mamsie : ik ben al bezig geweest met de eerste optocht!!!

