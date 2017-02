1,5 Miljoen heliumballonnen zorgen voor een ramp

In 1986 wilde United Way (een samenwerking tussen goede doelen) een wereldrecord verbreken voor het loslaten van ballonnen. Het plan was om er 1,5 miljoen los te laten in Cleveland, Ohio, Verenigde Staten.Maar liefst 2.500 vrijwilligers (voornamelijk studenten) hadden urenlang gewerkt om ballonnen te vullen met helium onder een groot net. Toen het net eindelijk weggetrokken werd, vlogen de ballonnen de lucht in.De enorme wolk van ballonnen verspreidde zich over de stad, als een explosie van kleur.Het moest een ludieke publiciteitsstunt worden, maar ontaarde al snel in een ramp.Iets buiten de stad was een storm op weg. Toen de wind begon aan te zetten, werden alle ballonnen terug de stad ingeblazen. De ballonnen kwamen min of meer vast te zitten in en rondom de stad.Het noodloot sloeg toe voor twee mensen die net buiten de stad in hun boot aan het varen waren. De boot kapseisde, maar de kustwacht kon niet uitvliegen, omdat de lucht gevuld was met 1,5 miljoen ballonnen. Een week later werden hun lichamen teruggevonden toen ze aanspoelden.De helikoptercrew zei dat ze het gevoel hadden door een mijnenveld te vliegen, zo angstaanjagend. Toen ze eindelijk konden opstijgen, uren later, zochten ze naar twee hoofden van mensen die in het water dreven. Maar tussen de honderdduizenden ballonnen konden ze simpelweg geen hoofden zien.Wat begon als een initiatief om geld in te zamelen voor goede doelen, eindigde in 2 doden, talloze rechtszaken die de stad miljoenen heeft gekost en een rotzooi zo ver het oog reikte.Daar komt nog bij dat helium een zeldzaam gas op Aarde is dat ontzettend waardevol is voor de wetenschap. Het is bijvoorbeeld hard nodig om deeltjesversnellers te koelen. Ook hersenscans zijn mogelijk dankzij de koeling met helium. Er ballonnen mee vullen is simpelweg verspilling.