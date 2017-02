Record: 11 dagen niet slapen

Randy Gardner is sinds 1964 de officiŰle wereldrecordhouder wakker blijven. Hij hield het 11 dagen en 24 minuten vol. Tegenwoordig weigert het Guinness Book of Records mee te werken aan nieuwe recordpogingen. Zo weinig slapen is immers bepaald niet gezond. Het kan bijvoorbeeld deze gevolgen hebben.



Hoewel mensen gemiddeld een derde van hun leven slapend doorbrengen, is er eigenlijk nog maar weinig bekend over het exacte nut van slaap. Slaap is in ieder geval een soort onderhoudsbeurt. ĺs Nachts krijgen je lichaam en geest de kans om bij te komen van de dag. Slaap je te weinig, dan herstel je lichamelijk en psychisch onvoldoende.



Volgens een conservatieve schatting van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersongevallen speelt bij 10 Ó 15 procent van de verkeersongevallen vermoeidheid een rol. Als je moe bent, neemt je concentratie af en reageer je minder snel. Bovendien raak je sneller ge´rriteerd, neemt je co÷rdinatie af en verwerk je informatie langzamer. Dit zorgt ervoor dat je rijvaardigheid afneemt.



Onderzoeken waarbij vrijwilligers wakker werden gehouden of een lange rit moesten maken in een rijsimulator, toonden aan dat je van vermoeidheid een slechtere chauffeur wordt. Vermoeide proefpersonen kunnen minder goed koers houden, overschrijden vaker de zijlijn en maken grotere en abruptere stuurcorrecties. Ook reageren ze minder accuraat als hun voorganger snelheid mindert.



Ook slecht leren, gezondheidsproblemen, depressie, huidproblemen, gewichtstoename kan komen door te weinig slaap.

