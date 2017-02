Goede stuurmanskunst voorkomt catastrofe

Enorm goede stuurmanskunst heeft ervoor gezorgd dat er op een snelweg in Korea geen ongelukken zijn gebeurd. Nadat de vrachtwagenchauffeur de macht over het stuur verloor, slingert hij op de helft van zijn wielen over de snelweg.Een vrachtwagen rijdt te dicht op zijn voorganger en de chauffeur trapt op de rem, waarna de vrachtwagen begint te slippen en over de rijbanen begint te slingeren. Met enorme stuurmanskunst weet de chauffeur zijn vrachtwagen overeind te houden. Maar liefst 6 seconden wist hij het gevaarte op een kant te houden.