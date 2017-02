Tuinkabouterdieven in Nieuw-Zeeland

De afgelopen maanden verdwenen er honderden tuinkabouters in het dorpje Hawke's Bay in Nieuw-Zeeland. De politie heeft de dader nu te pakken en kwam ook direct een drugshandelaar op het spoor.



De politie ging af op het huis, vanwege een astronomische energierekening van meer dan 10.000 dollar. In de tuin en in het huis vonden ze vervolgens 300 tuinkabouters, potplanten en roze flamingo's.



De politie houdt er rekening mee dat de tuinkabouters als betaalmiddel voor drugs werden gebruikt. Een deel van de kabouters zou mogelijk met drugsgeld gekocht zijn.



Hawke's Bay heeft al maanden te maken met diefstal van tuinkabouters. Een deel van de ornamenten is veel geld waard, maar ze hebben ook sentimentele waarde voor hun eigenaren. Sommige tuinkabouters waren volgens de politie al 'generaties in de familie'.

