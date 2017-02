Deze man is president van Molossia: zijn eigen micronatie met 32 inwoners

Wat begon met een kinderdroom, werd uiteindelijk werkelijkheid: hij werd leider van zijn eigen natie. De Republiek Molossia is een micronatie opgericht door Kevin Baugh in de Amerikaanse staat Nevada. In 1999 richtte Baugh de natie op en benoemde zichzelf tot president. Het land bestaat uit het huis van Kevin Baugh en een oppervlak van ongeveer 5000 m². De naam komt van het Spaanse woord “morro” dat kleine rotsheuvel betekent. De natie heeft op dit moment 31 inwoners en ze spreken Esperanto, een kunsttaal.De staat is overigens niet officieel erkend door de Verenigde Staten. In 2012 stelde Baugh wel een petitie op, op de website van het Witte Huis. Maar de petitie kreeg helaas niet genoeg handtekeningen. En toch houdt dit Kevin Baugh niet tegen.In de onderstaande video zie je hoe hij met trots een rondleiding door Molossia laat zien. Zijn eigen micronatie met zelfs een eigen bank, postkantoor en een ‘ruimteprogramma’.