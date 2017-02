Familiedrama: vader en zoon dood na frontale aanrijding met elkaar

Het plaatsje Lafayette, in de Amerikaanse staat Alabama, is in rouw gedompeld na een bizar ongeluk dat afgelopen weekend het leven kostte aan een vader (50) en zijn 22-jarige zoon. Ze botsten in het holst van de nacht met hun auto's frontaal op elkaar.



Vader Jeffrey Brasher, die met zijn vrachtwagen brood distribueerde, overleed ter plekke. Zoon Austin werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij vijf uur later zou overlijden. Jeffrey was, kort na vier uur 's ochtends, waarschijnlijk al begonnen aan zijn dagelijkse rondrit, terwijl Austin terugkwam van een feest.



Politieagenten zeggen dat er alcohol in het spel was. Familieleden beamen in plaatselijke media dat zoon Austin mogelijk had gedronken. Maar het is de verslagenheid die overheerst in het ruim vierduizend inwoners tellende Lafayette.



Het gezin Brasher had de afgelopen tijd al veel te verwerken gehad, schrijft People. Moeder Pamela kreeg te horen dat ze aan kanker lijdt, en dochter Jennifer moest lang revalideren nadat ook zij bij een auto-ongeluk betrokken was geweest.



"Dat Jeffrey en Austin frontaal op elkaar zijn gebotst, is nauwelijks te bevatten", zegt een familielid tegen People. "Iedereen is er kapot van." Ze zegt dat de familie heen en weer werd geslingerd tussen hoop en vrees terwijl Austin in het ziekenhuis voor zijn leven vocht.



"Mijn grootste angst was dat Austin het zou overleven", zegt ze, "maar dan de hand aan zichzelf zou slaan omdat hij niet zou kunnen verwerken dat hij zijn vader had doodgereden. Hij zou eraan onderdoor zijn gegaan."



Vader en zoon waren dol op elkaar, zegt de zus van Jeffrey. Ze gingen eropuit om samen te golfen en trokken met elkaar op zo vaak het kon. Jeffrey Brasher deed veel vrijwilligerswerk en fungeerde als omroeper bij sportwedstrijden op de plaatselijke middelbare school.



Jeffrey en Austin zijn woensdag samen begraven.



Te triest voor woorden.....

Zoals deze Slowaakse moeder en dochter Het vreemde is, dat als je dit bericht eenmaal gezien hebt, je inene overal berichten ziet van vaders en zonen of moeders en dochters die op elkaar gebotst zijnZoals deze Slowaakse moeder en dochter klik hier (die het er gelukkig wel levend van af brachten)

