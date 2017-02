Bierprijs in cafe stijgt harder dan in supermarkt

Soms klopt je onderbuikgevoel wel: de prijs van pils in cafés stijgt veel harder dan in de supermarkt.



In 2006 koste een pilsje in de kroeg nog gemiddeld 1,71 euro. Tien jaar later betaalde je 2,43 euro voor een goudgele rakker op café, blijkt uit cijfers van het CBS.



In 10 jaar tijd steeg de prijs dus met 42 procent (of 72 cent).



Opmerkelijk is dat de prijs van pils in de supermarkt sinds 2006 veel minder hard is gestegen. De gemiddelde literprijs in de supermarkt steeg maar 18 cent naar 1,49 euro. Dat komt neer op een procentuele stijging van maar 14 procent.



Het grote verschil tussen café en supermarkt heeft meerdere oorzaken. Zo kunnen supermarkten groter inkopen dan cafés, waardoor ze grotere kortingen kunnen bedingen bij de brouwers. Ook stunten de grootgrutters vaak met prijzen, terwijl cafés dat veel minder vaak doen.

Reacties

23-02-2017 12:35:40 Mamsie

Oudgediende



Overigens drink ikzelf mijn biertje wel gezellig met Papsie thuis op de bank, niks mis mee. Maar ja, in de supermarkt krijg het ook niet geserveerd met gezelligheid erbij.Overigens drink ikzelf mijn biertje wel gezellig met Papsie thuis op de bank, niks mis mee.

23-02-2017 13:10:11 merlinswit

Erelid



Wat een gezeur om niets. Dat pilsje in de supermarkt, daar hoeft de cafe eigenaar geen loonkosten, huur etc. mee te betalen.



De schrijver van het artikel moet maar eens goed zijn huiswerk doen en die kosten bij het thuispilsje optellen. Ik denk dat ie dan schrikt over hoe goedkoop een pilsje op cafe is. Laatste edit 23-02-2017 13:10

23-02-2017 13:26:56 Emmo

Oudgediende



@merlinswit : Het gaat de schrijver niet om het prijsverschil, zoals je zegt is dat onvergelijkbaar, in meerdere opzichten, maar om de stijging van de prijs. Alsof de overhead van een café opeens verdubbeld is of zo.

23-02-2017 13:31:56 Jawel

Erelid



Ik snap best dat bier in een cafe meer kost dan in de supermarkt. Wat ik niet snap is waarom een biertje in een Nederlands cafe ruim een kwart meer moet kosten dan in een Belgisch cafe en zelfs ruim een derde meer dan in Duits cafe. Dat lijken toch redelijk vergelijkbare landen...

23-02-2017 17:10:38 Sjaak

Moderator



Ik ben niet meer welvarend genoeg

voor een avond in de kroeg.

