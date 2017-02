Dakloze krijgt baan

Deze dakloze man verblijft momenteel in een opvangcentrum in Wolverhampton (Engeland) en is alleen maar zeker van een maaltijd omdat de plaatselijke kerk daarvoor zorgt.Maar gelukkig krijgt hij nu een baantje.Aaron Doyle, werknemer bij het bedrijf Central RPL, kon filmen hoe de man uitzinnig van vreugde het kantoor verliet, nadat hij dat te horen kreeg. "Hij werkt al even bij ons op proef, om te zien of hij wel in het bedrijf zou passen. Vandaag kreeg hij het loon van zijn eerste week en hebben ze hem verteld dat hij een permanent contract krijgt omdat hij een goede indruk heeft gemaakt."Wat zijn reactie was, is op het filmpje te zien.