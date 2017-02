Ruzie over 39 cent wordt noedelverkoper fataal

Een ruzie over de prijs van enkele kommen noedels is zaterdag volledig uit de hand gelopen in de Chinese stad Wuhan. Een 22-jarige man ging de restaurantuitbater te lijf, omdat die hem teveel zou hebben berekend. De boze klant pakte een keukenmes en onthoofdde de noedelverkoper.



De klant had drie kommen noedels besteld, maar raakte in een verhitte discussie gewikkeld met de uitbater, omdat die volgens hem 1 yen (13 cent) per kom teveel had berekend, zo meldt de South China Morning Post. Toen hij daarop geen gelijk kreeg, viel hij de man aan. Volgens de politie wierp de klant het hoofd in een vuilnisbak in de buurt. De dader is gearresteerd.



Al snel doken er op internet gruwelfoto's op van de aanval, waarna de politie sociale mediagebruikers opriep om geen foto's van het slachtoffer meer te delen.



Een vriend van de eigenaar vertelde aan een lokale krant dat het 42-jarige slachtoffer samenwoonde met zijn 13-jarige zoontje sinds zijn scheiding vijf jaar geleden. Hij was een eerlijke man die zijn klanten niet bedroog, aldus de vriend.



