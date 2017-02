Britse trouwt met zichzelf

De 39-jarige Britse Lynne Gollogly uit South Yorkshire kan haar grote liefde maar niet vinden, dus heeft ze besloten haar zoektocht op te geven. In plaats daarvan trouwt ze op haar veertigste met zichzelf.Voor het huwelijk met zichzelf pakt de Britse groots uit, zo schrijft de Britse krant Daily Mail. Ze trouwt in een klassieke witte bruidsjurk en heeft een geheime locatie geboekt voor haar bruiloft. Haar vrouwelijke gasten verzoekt ze ook in een bruidsjurk te komen. ,,Ik verwacht meer dan één bruid om deze bruiloft."De vrouw plande ook al een vrijgezellenfeest voor zichzelf voor ze zich definitief terugtrekt uit datingscène.De grote dag is in april. Daarna gaat Lynne met zichzelf op huwelijksreis naar Rome. „Ik ben alweer een tijdje single”, vertelt ze. „Ik heb een boel potentiële relaties gehad in het verleden, maar ik wil niet zomaar voor iemand gaan zodat ik in de hedendaagse maatschappij pas.”De bruid to be is al eerder verloofd geweest. „Het was suf en er kwam niks van terecht.”Dat ze echt nooit meer een relatie aan zal gaan wil ze niet zeggen, maar ze heeft in ieder geval geen zin om te wachten op de ware. Het is overigens officieel niet mogelijk om met jezelf te trouwen.