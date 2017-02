Hitlers telefoon levert kwart miljoen dollar op

Een rode telefoon waarmee Adolf Hitler in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog bevelen gaf en contact hield met de legerleiding, is voor 243.000 dollar van eigenaar verwisseld. Een anonieme koper kocht het bakelieten toestel op een veiling in de Verenigde Staten.De van oorsprong zwarte telefoon is rood gespoten, al bladdert de verf na ruim zeventig jaar steeds verder af. Op de achterkant van het toestel zijn Hitlers naam, een hakenkruis en een adelaar gegraveerd. Het toestel wordt ook wel het dodelijkste wapen van de Tweede Wereldoorlog genoemd.De telefoon heeft niet op Hitlers bureau gestaan. Hij had het toestel wel altijd bij zich op reizen en in zijn hoofdkwartier in Oost-Polen, de Wolfsschanze. In zijn laatste dagen gebruikte hij het in de Führerbunker in Berlijn.Russische militairen vonden de telefoon daar in mei 1945, enkele dagen nadat Hitler zelfmoord had gepleegd. Uiteindelijk nam een Britse officier het toestel mee naar huis. Diens 82-jarige zoon heeft het nu laten veilen.