Stemverbod voor ouderen?

Ja u leest het goed. Ouderen, laten we zeggen 55-plussers, moet verboden worden nog te stemmen bij landelijke verkiezingen in Nederland. Dat fluisterde de bestuursvoorzitter van een groot Nederlands bedrijf me laatst toe. Hij vindt dat het stemrecht iets is dat voorbehouden zou moeten zijn aan mensen met een toekomst. En ik ben het roerend met hem eens.



Waarom? Omdat die ouderen inderdaad de toekomst niet meer hebben. En er terecht dan ook niet meer zo aan denken. Een ouder wordend mens heeft zijn of haar idealen bereikt of weet dat hij die nooit meer zal bereiken. Hij denkt meer aan wat hij heeft en kwijt kan raken, dan wat hij ooit nog kan bereiken. Op de dood na dan wellicht. En dat valt hem of haar - nogmaals - helemaal niet kwalijk te nemen.



Maar die gedachte bij miljoenen stemgerechtigden is funest voor een land dat met de politiek voorop aan de toekomst moet denken. In Nederland dreigt het belang van ouderen de politiek te domineren. De vergrijzing dwingt politieke partijen het ouderenbelang ver naar voren te schuiven. En de vergrijzing maakt partijen die vooral willen dat het wordt zoals vroeger, groot.



De brexit heeft laten zien dat ouderen het flink kunnen verknallen voor de jongere generatie. Na decennialang te hebben geprofiteerd van de economische en culturele voorspoed die de Europese Unie heeft gebracht, kozen vooral de Britse 60-plussers voor een vertrek. Het merendeel van de jongeren wilde juist blijven. Want zij vrezen straks niet meer zomaar Europa in te kunnen om te werken of studeren.



Er valt straks minder te kiezen voor Britse jongeren. En het wrange is dat ze die brexit volledig zullen meemaken, terwijl de generatie die er veelal vůůr stemden afhaakt. Als over pak 'm beet tien jaar de gevolgen van de brexit echt voelbaar zijn, zijn de brexit-stemmers gepensioneerd, dement of dood.



De vrees dat ouderen in het verdomhoekje belanden, lijkt me ongegrond. Bijvoorbeeld de angst dat de ouderen- en ziekenzorg nog soberder zal worden. Als jongeren - en de iets minder jongeren - het meer voor het zeggen gaan krijgen, gaan die daar niet aan morrelen. Ze zijn snel genoeg oud om het ook te voelen als dat niet goed is geregeld. Andersom hebben ouderen amper direct belang bij goed onderwijs en ontplooiingsmogelijkheden voor de jonkies.



Een land als ItaliŽ laat goed zien dat als ouderen het voor het zeggen hebben, het de verkeerde kant op gaat. Politici daar zitten al decennia klem tussen de meest vergrijzende bevolking van Europa die geen pijn wil voelen, en jongeren aan wie ze geen ruimte kunnen bieden om hun ambities te realiseren. Met als gevolg dat jongeren vertrekken en ouderen het nog meer voor het zeggen krijgen.



Waardoor ItaliŽ al jaren onderaan staat als het gaat om economische en bestuurlijke vooruitgang. En waar vervolgens de staatsschuld verder oploopt en alles nůg wat minder gaat. Op pensioenen wordt er intussen nooit gekort.



Met vaak op ouderen gerichte politici dreigt ook Nederland deze kant op te gaan. Daarom: weg met stemmers die het ouderenbelang voorop stellen. Ze zijn een gevaar voor het land en voor de vooruitgang. Laat ouderen niet meer stemmen. In hun eigen belang.



Die op leeftijd rakende bestuursvoorzitter levert graag zijn stemrecht in. Hij denkt - begrijpelijk - vooral aan zijn oude dag. Dat zal zijn tijd wel duren.

Reacties

22-02-2017 13:19:45 pietertje5

Senior lid

WMRindex: 159

OTindex: 2

Wnplts: Geffen

ik word ook niet vrolijk van alle jongeren die elkaar napraten en voor de populaire meningen kiezen in plaats van doordacht met hun stem om te gaan. Zij hebben juist nog niets meegemaakt. (en dat zeg ik als 24 jarige)



Moeten we in de toekomst dan het stemrecht voorbehouden aan de leeftijdcategorie 30-50? Is dat dan de optimale oplossing?

22-02-2017 13:19:56 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 26.961

OTindex: 12.761

Dat van die Brexit is een goed voorbeeld.

Wat was er aan de hand: ouderen stemden min of meer massaal voor, de jongeren stemden helemaal niet, en gaven achteraf te kennen er niet mee eens te zijn.

Waar leven de democratische waarden? Ik zou zeggen: bij de ouderen.

En zouden ouderen, die gewend zijn min of meer belangeloos voor hun kroost op te komen (als elke ouder doet), het verzaken als het gaat om het doen van hun burgerplicht? Zodanig stemmen dat de toekomst voor hun kinderen het best gewaarborgd is?

Denk het niet. De anti-brexit beweging heeft het gewoon gruwelijk verzaakt, en zit nu op de blaren.

Of het positief of negatief uitpakt voor UK, dat moet de toekomst uitwijzen. Op dit moment lees ik alleen maar (zoals hierboven) veel geschreeuw, van mensen die het, net als ik, ook niet weten.

22-02-2017 13:20:46 ohohrobinho

Lid

WMRindex: 40

OTindex: 2

Wnplts: Den Haag

T Sinds wanneer is een blog artikel nieuws?

22-02-2017 13:23:54 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 26.961

OTindex: 12.761

@ohohrobinho : Het gaat er mijns inziens meer om dat er weer wat te kankeren (eh.... discussiëren) valt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: