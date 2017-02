Brand in de bus? Niet vergeten uit te checken, dacht deze man

Een man heeft in AustraliŽ zijn leven geriskeerd door terug te rennen naar een brandende bus. Hij wilde nog snel uitchecken.Op camerabeelden is de zien hoe de zuinige passagier het brandende voertuig instormt om nog even uit te checken, schrijft de Sydney Morning Herald.De beelden kwamen naar boven bij een onderzoek naar een busbrand in Sydney, eind vorig jaar. De 22 passagiers werden snel geŽvacueerd, maar ťťn van hen rende dus terug.Na de brand moesten drie manen behandeld worden omdat ze rook hadden ingeademd. Waarschijnlijk was kortsluiting de oorzaak.Het uitchecken had trouwens niet veel zin: dat werkt in AustraliŽ namelijk alleen als een bus stilstaat bij een halte. Foto van de bus na de brand.