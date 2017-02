Dit dorp zit met een verrader: onbekende man zoekt foutgeparkeerde wagens en verwittigt parkeerwachters

Bewoners van het rustieke, Britse dorpje Rottingdean zijn razend op een anonieme verrader die hen het leven zuur maakt. Een onbekende ‘informant’ zoek

Quote: “Ik ben via de ‘hogere machten’ te weten gekomen dat ...

Quote: Al die parkeerboetes zouden potentiële shoppers in Rottingdean immers afschrikken.

Of je parkeert gewoon legaal. Niets zo irritant als gehinderd worden door een illegaal geparkeerde auto. Ook als het 'maar voor eventjes' is. Dan heb ik het uiteraard niet over het overschrijden van de betaalde parkeertijd op een legale plek, want dat levert zelden overlast op.

22-02-2017 09:21:18

Ik vind het wel grappig dat die winkeliers klagen over gederfde inkomsten.

Ik neem aan dat het dorp in kwestie een min of meer democratisch bestuur heeft. Misschien is het zaak om daar eens te informeren.

In Meppel speelt ook zoiets. De winkeliers daar verliezen dankzij het parkeerbeleid klanten aan de omringende dorpen waar parkeren gratis is.